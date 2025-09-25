Трампу доложили, что Киев запросил поддержку разведки США для нового наступления

Издание уточнило, что перед встречей с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп провёл серию консультаций с советниками, которые давно настаивали на жёсткой линии по Украине. Среди них — спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и новый постпред США при ООН Майк Уолц. Несмотря на смену риторики, американский лидер по-прежнему не разрешает Киеву наносить удары по территории России с использованием американских вооружений.