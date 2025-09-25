Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров подтвердил поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии

Лавров встретился с Джуричем и выступил с заявлением о поддержке Россией Сербии.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел ряд встреч в Нью-Йорке. Он прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Сергей Лавров встретился, в том числе, с главой сербского МИД Марко Джуричем.

Министр иностранных дел РФ подтвердил поддержку Москвой территориальной целостности и суверенитета Белграда. Сергей Лавров также обратил внимание на необходимость соблюдения основополагающих резолюции СБ ООН 1244 и Общего рамочного соглашения о мире для достижения урегулирования на Балканах.

«Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Сергей Лавров также встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Американский госсек обратился к Москве с призывом принять меры по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше