Лавров подтвердил поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел ряд встреч в Нью-Йорке. Он прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Сергей Лавров встретился, в том числе, с главой сербского МИД Марко Джуричем.
Министр иностранных дел РФ подтвердил поддержку Москвой территориальной целостности и суверенитета Белграда. Сергей Лавров также обратил внимание на необходимость соблюдения основополагающих резолюции СБ ООН 1244 и Общего рамочного соглашения о мире для достижения урегулирования на Балканах.
«Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии», — говорится в заявлении на сайте МИД России.
Сергей Лавров также встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Американский госсек обратился к Москве с призывом принять меры по урегулированию конфликта на Украине.