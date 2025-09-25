Лавров подтвердил поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии

«Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии», — говорится в заявлении на сайте МИД России.