Упавшую на жилой дом в Польше ракету мог выпустить натовский истребитель

Ракета-перехватчик, упавшая на дом в населённом пункте Вырыки на востоке Польши в ночь на 10 сентября, вероятно, была выпущена нидерландским истребителем F-35. Об этом сообщило издание Onet.

Источник: Life.ru

Ранее газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности утверждала, что упавшим объектом была ракета класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, выпущенная польским истребителем F-16. Власти первоначально заявляли об упавшем дроне, затем информация изменилась на «неидентифицированный объект». Прокуратура пока не завершила расследование и не даёт официальных комментариев.

Напомним, утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких якобы российских БПЛА, нарушивших воздушные границы страны. В российском Минобороны заявили, что ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, но объекты для поражения на территории Польши не планировались. В ведомстве подчеркнули, что дальность БПЛА, которые «пересекли границу с Польшей», не превышает 700 км.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

