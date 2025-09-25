Путин распорядился отправить российских чиновников на обучение во Вьетнам

Российский лидер Владимир Путин дал поручение отправить российских чиновников на обучение во Вьетнам. Учеба для госслужащих будет организована уже в 2025 году, пишет ТАСС.
Согласно документу, вьетнамские учебные заведения вскоре начнут сотрудничество с российской стороной. Москва оплатит работу преподавателей, а также перелеты и жилье для госслужащих.
Отмечается, что список чиновников будет составлен Министерством труда России и другими ведомствами. После этого перечень госслужащих будет согласован с Администрацией президента РФ и Аппаратом правительства. Контракт на обучение планируют завершить до конца 2025 года.
Владимир Путин также распорядился тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США. Он подчеркнул, что особенно важны наблюдения за размещением средств ПРО в космосе.