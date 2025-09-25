Шварценеггер не удивился заявлениям Трампа о климате

Ранее Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
«Что ж, я не удивлен, что он это сказал… Он никогда в это не верил», — заявил Шварценеггер в интервью телеканалу CNN.
Шварценеггер добавил, что был дружен с Трампом до того, как тот баллотировался на пост президента в 2016 году. Когда Трамп попросил Шварценеггера поддержать его кампанию, актер задумался об этом, но в итоге ответил, что не может этого сделать из-за взглядов Трампа на климатические проблемы.