Шварценеггер не удивился заявлениям Трампа о климате

Шварценеггер добавил, что был дружен с Трампом до того, как тот баллотировался на пост президента в 2016 году. Когда Трамп попросил Шварценеггера поддержать его кампанию, актер задумался об этом, но в итоге ответил, что не может этого сделать из-за взглядов Трампа на климатические проблемы.