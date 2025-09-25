Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шварценеггер не удивился заявлениям Трампа о климате

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер заявил, что не удивлен заявлениями президента США Дональда Трампа об изменении климата, и добавил, что из-за этих взглядов президента он и не поддержал его первую предвыборную кампанию в 2016 году.

Источник: © РИА Новости

Ранее Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.

«Что ж, я не удивлен, что он это сказал… Он никогда в это не верил», — заявил Шварценеггер в интервью телеканалу CNN.

Шварценеггер добавил, что был дружен с Трампом до того, как тот баллотировался на пост президента в 2016 году. Когда Трамп попросил Шварценеггера поддержать его кампанию, актер задумался об этом, но в итоге ответил, что не может этого сделать из-за взглядов Трампа на климатические проблемы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше