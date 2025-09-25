Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей

Возвращение Джимми Киммела в эфир посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей.

Источник: AP/Invision

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление телеканала ABC.

Аудитория шоу значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 миллиона зрителей. Кроме того, монолог ведущего собрал более 26 миллионов просмотров на платформе YouTube.

В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку.