Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление телеканала ABC.
Аудитория шоу значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 миллиона зрителей. Кроме того, монолог ведущего собрал более 26 миллионов просмотров на платформе YouTube.
В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку.