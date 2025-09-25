Захарова высмеяла заявление Молдавии о голосовании: она посоветовала искать следы медведей

В МВД Молдавии опубликовали кадры с якобы найденными готовыми бюллетенями с «пророссийскими» голосами. В стране 28 октября состоятся парламентские выборы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Молдавии о причастности Москвы к голосованию, пишет ТАСС.
Она иронично заявила, что надеется на наличие рядом с бюллетенями следов медведей. Это может быть отсылкой к последней речи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, напомнил, что Россию ассоциируют с медведями, а не тиграми.
«Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули», — ответила Мария Захарова.
Она также осудила отказ властей Молдавии допустить к выборам наблюдателей из России. Мария Захарова подчеркнула, что это препятствует объективному мониторингу процесса.