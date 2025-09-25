В новых регионах России полезные ископаемые оценили в 16 трлн рублей.
Объем запасов полезных ископаемых на территориях Донбасса и Новороссии оценивается западными экспертами в 16 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«По оценкам, опять же, западных специалистов, около 16 триллионов рублей составляют только запасы редкоземельных, угля и иных полезных ископаемых на данных территориях», — приводит слова Водолацкого ТАСС. Он отметил, что потенциал территорий очень огромен для страны.
Также сообщается, что речь идет о запасах, которые имеют стратегическое значение для промышленности России. Оценки касаются ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, где ранее Минприроды РФ анонсировало подготовку программы геологоразведки критических минералов. Отмечается, что за последние три года при поддержке регионов России здесь построены новые бульвары, возводится современная инфраструктура, а также открываются и восстанавливаются промышленные предприятия. Особое внимание уделяется разработке месторождений редкоземельных металлов, угля и других стратегически важных ресурсов.