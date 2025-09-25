Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия попросила исключить её из плана ЕК по отказу от газа из России

Словацкое правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой исключить страну из плана прекращения импорта российских углеводородов. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Life.ru

Дипломат отметил, что республика чётко обозначила свою позицию по данному вопросу во время дискуссий в Евросоюзе о прекращении поставок энергоносителей из России.

«У нас специфическое положение, и мы хотели бы получить некоторую оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Давайте сделаем исключение и продолжим [покупать] в течение определённого времени», — сказал Бланар.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести ряд торговых ограничений. Эти меры должны значительно сократить поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Основная цель предлагаемых ограничений — устранить нежелание некоторых стран Европы вводить рестрикции против Москвы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше