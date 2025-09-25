Словакия попросила исключить её из плана ЕК по отказу от газа из России

«У нас специфическое положение, и мы хотели бы получить некоторую оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Давайте сделаем исключение и продолжим [покупать] в течение определённого времени», — сказал Бланар.