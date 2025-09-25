Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен: НАТО рассматривает варианты уничтожения самолетов РФ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны НАТО рассматривают варианты сбивания военных самолетов РФ, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения».

Источник: AP 2024

Фон дер Ляйен не имеет полномочий руководить военными действиями стран ЕС, сообщает Politico, но ее мнение по этому вопросу «имеет огромное значение, как главы исполнительной власти блока».

В своем заявлении для CNN председатель ЕК уточнила, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее словам, «после предельно ясного предупреждения». Фон дер Ляйен также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. В начале сентября Польша и Эстония обвиняли Россию в нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ опровергло эти заявления.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше