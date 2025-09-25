Лавров обсудил закончившийся нейтралитет Берна с главой МИД Швейцарии

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили интерес к мирному урегулированию на Украине. Москва и Вашингтон обменялись мнениями и обозначили готовность к поиску решений. Лавров подчеркнул, что Россия отвергает схемы, которые затягивают кризис и навязываются Киевом и рядом европейских столиц.