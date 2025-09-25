Лавров обсудил закончившийся нейтралитет Берна с главой МИД Швейцарии

«Швейцария утратила реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Недружественная политика Конфедерации учитывается в российской позиции», — сообщили в МИД РФ.
Кроме того, министры затронули международную повестку, включая урегулирование конфликта на Украине. Обсуждалось и будущее ОБСЕ — Москва обозначила претензии к организации и указала на причины деградации её роли.
«Мы изложили оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации её роли в сфере безопасности», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили интерес к мирному урегулированию на Украине. Москва и Вашингтон обменялись мнениями и обозначили готовность к поиску решений. Лавров подчеркнул, что Россия отвергает схемы, которые затягивают кризис и навязываются Киевом и рядом европейских столиц.
