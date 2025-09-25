Лавров одним жестом описал итоги встречи с Рубио: вот что он показал

Закончив переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, министр иностранных дел России Сергей Лавров показал журналистам поднятый вверх большой палец. Снимок опубликовало агентство Ruptly.
Переговоры между Лавровым и Рубио на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН длились примерно час. С американской стороны, по словам представителя Госдепа, прозвучал призыв к России способствовать долгосрочному разрешению ситуации на Украине и прекращению конфликта, как того требует президент США Дональд Трамп.
Помимо этого, в числе тем переговоров была и двусторонняя повестка, при этом обе стороны сошлись во мнении о важности движения к нормализации отношений.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, одной из задач главы российского МИД на переговорах станет разъяснение американским коллегам позиции Москвы по украинскому вопросу и связанному с ним противостоянию.
Анонсируя встречу, постпред России при ООН Василий Небензя указал, что министр и госсекретарь рассмотрят весь спектр двусторонних и многосторонних вопросов. Это означало, что в ходе диалога Рубио был вынужден так или иначе отреагировать на российские предложения. Однако суть этой реакции оставалась главным вопросом.
Напомним, что текущие переговоры стали третьей полноценной встречей Лаврова и Рубио в 2025 году. Первая состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, а вторая — 10 июля в Куала-Лумпуре.
Еще на первой встрече в саудовской столице Лавров представил российские инициативы по улучшению отношений с США. Предложения включали нормализацию работы посольств, разблокировку имущества, возобновление прямых перелетов и восстановление торгово-экономических связей.
После этого в Стамбуле состоялось несколько раундов экспертных консультаций. Однако Вашингтон до настоящего времени не представил предметного ответа с конкретными встречными предложениями.