Лавров одним жестом описал итоги встречи с Рубио: вот что он показал

Анонсируя встречу, постпред России при ООН Василий Небензя указал, что министр и госсекретарь рассмотрят весь спектр двусторонних и многосторонних вопросов. Это означало, что в ходе диалога Рубио был вынужден так или иначе отреагировать на российские предложения. Однако суть этой реакции оставалась главным вопросом.