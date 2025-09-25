Раскрыта реакция Китая на давление США по поставкам российских энергоносителей

Попытки Соединенных Штатов Америки оказать давление на Китай с целью отказа от контрактов на поставку российских энергоносителей не приведут к пересмотру действующих соглашений между Москвой и Пекином. Такое заявление сделала поверенная в делах постпредства КНР при ВТО Ли Ихонг.