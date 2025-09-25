Раскрыта реакция Китая на давление США по поставкам российских энергоносителей

Попытки Соединенных Штатов Америки оказать давление на Китай с целью отказа от контрактов на поставку российских энергоносителей не приведут к пересмотру действующих соглашений между Москвой и Пекином. Такое заявление сделала поверенная в делах постпредства КНР при ВТО Ли Ихонг.
Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой носят всеобъемлющий и глубокий характер, что неоднократно подтверждалось на высшем уровне, подчеркнула дипломат в комментарии, распространенном РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН выразил недовольство продолжением закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией, назвав эти страны финансовыми донорами украинского конфликта. Вашингтон неоднократно призывал Пекин к отказу от экономического сотрудничества с Москвой, однако китайская сторона последовательно отклоняет такие требования.
Заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун, выступая на Восточном экономическом форуме-2025, подтвердил готовность КНР к укреплению сотрудничества с РФ в сфере производственно-сбытовых цепочек, отметив динамичное развитие этого процесса под руководством президента Путина и председателя Си Цзиньпина.
Читайте также: В Кремле объяснили требования Трампа прекратить закупки нефти у России.