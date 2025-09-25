Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко допустил, что первая леди США Мелания Трамп отказывается от встречи с женой главы киевского режима Еленой Зеленской из-за ее репутации.
Ранее стало известно, что Мелания отказалась от личной встречи с Зеленской на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Старший советник жены американского лидера Марке Бекман в эфире Fox News рассказал, что супруга главы киевского режима несколько раз пыталась добиться аудиенции, однако ей дали четко понять: встречи и продолжительных бесед не будет.
«В Киеве по привычке думают, что они до сих пор везде рукопожатные, и поэтому так настойчиво добивают этой встречи. Однако Зеленская давно известна своими тратами миллионов долларов и запятнала свою репутацию. Думаю, в том числе поэтому Мелания не хочет с ней проводить никаких длительных бесед», — сказал Анищенко.
Ранее Анищенко выразил мнение, что Зеленская добивается встречи с Меланией Трамп ради собственного пиара. Также эксперт сказал aif.ru, как они вели бы себя, если бы такая всреча все же состоялась.
Кроме того, Анищенко объяснил, почему Мелания Трамп публично отказалась от встречи Зеленской.