В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро

Председатель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что блокировка официального канала президента Николаса Мадуро на YouTube вызвана раздражением у противников из-за «правды Венесуэлы». По его словам, удаление канала — показатель того, насколько неудобна для них эта позиция.
Кабельо подчеркнул, что даже если власть или платформы будут пытаться устранять венесуэльские ресурсы из сетей, это не остановит их.
Выступление с этими заявлениями прозвучало в эфире государственного телеканала VTV. Кабельо представил ситуацию как попытку заткнуть голос Мадуро и PSUV, но заверил, что они намерены продолжать информировать общественность любыми доступными способами.
Ранее Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле, стремятся захватить ее природные богатства и привести к власти в республике марионеточный режим.