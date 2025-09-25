Ричмонд
В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро

YouTube закрыл доступ к аккаунту президента Венесуэлы 19 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Председатель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что блокировка официального канала президента Николаса Мадуро на YouTube вызвана раздражением у противников из-за «правды Венесуэлы». По его словам, удаление канала — показатель того, насколько неудобна для них эта позиция.

Кабельо подчеркнул, что даже если власть или платформы будут пытаться устранять венесуэльские ресурсы из сетей, это не остановит их.

Выступление с этими заявлениями прозвучало в эфире государственного телеканала VTV. Кабельо представил ситуацию как попытку заткнуть голос Мадуро и PSUV, но заверил, что они намерены продолжать информировать общественность любыми доступными способами.

Ранее Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле, стремятся захватить ее природные богатства и привести к власти в республике марионеточный режим.

