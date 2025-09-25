В Венесуэле объяснили закрытие официального канала Мадуро

Председатель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что блокировка официального канала президента Николаса Мадуро на YouTube вызвана раздражением у противников из-за «правды Венесуэлы». По его словам, удаление канала — показатель того, насколько неудобна для них эта позиция.