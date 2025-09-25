США надеются на прорыв в мирном процессе в секторе Газа

Ранее портал Axios сообщил, что вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.
«Мы надеемся — и, я бы сказал, даже уверены — что в ближайшие дни сможем объявить о каком-то прорыве», — сказал Уиткофф на саммите «Конкордия».
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город «в огне».
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.