США надеются на прорыв в мирном процессе в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что смогут объявить о прорыве в мирном процессе в секторе Газа в ближайшем будущем, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Источник: Reuters

Ранее портал Axios сообщил, что вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.

«Мы надеемся — и, я бы сказал, даже уверены — что в ближайшие дни сможем объявить о каком-то прорыве», — сказал Уиткофф на саммите «Конкордия».

Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город «в огне».

При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.

