Лена, гудбай: эксперт обьяснил отказ Мелании Трамп встречаться с Зеленской

Мелания Трамп отказалась от личной встречи с Еленой Зеленской на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко объяснил aif.ru, почему первая леди США избегает жену главы киевского режима.
Зеленская ищет встречи с Меланией ради пиара.
Старший советник Мелании Трамп Марке Бекман рассказал, что Зеленская несколько раз пыталась добиться аудиенции с супругой президента США, однако ей дали четко понять: встречи и продолжительных бесед не будет.
«Мелания Трамп прекрасно понимает, что эта встреча Зеленской нужна для очередного пиара, чтобы сделать красивые снимки и потом какие-то громкие заявления», — объяснил Анищенко.
Кроме того, обратил внимание эксперт, Мелания никогда не делала заявлений по поводу украинского конфликта и вряд ли очень сильно интересуется происходящим на Украине.
«Поэтому и не видит смысла встречаться с Еленой Зеленской», — считает Анищенко.
У Зеленской испорчена репутация.
Анищенко также допустил, что первая леди США отказывается от встречи с женой главы киевского режима из-за ее репутации.
«В Киеве по привычке думают, что они до сих пор везде рукопожатные, и поэтому так настойчиво добиваются этой встречи. Однако Зеленская давно известна своими тратами миллионов долларов и запятнала свою репутацию. Думаю, в том числе поэтому Мелания не хочет с ней проводить никаких длительных бесед», — сказал Анищенко.
Кроме того, по мнению эксперта, первая леди США хорошо осознает, что происходило бы на встрече. «Зеленская давила бы на жалость, что-то выпрашивала, а Мелания всего этого не хочет ни видеть, ни слышать», — уверен эксперт.
Мелания Трамп проявила снисхождение к Зеленской.
Анищенко объяснил, почему жена Трампа публично отказалась от встречи с Зеленской.
«Видимо, она устала от просьб о встрече, и ее помощник (старший советник Марке Бекман) вынес данную ситуацию в публичное поле, чтобы положить этому конец. То есть публично попросил прекратить выпрашивать встречу», — сказал эксперт.
При этом, обратил внимание Анищенко, Мелания проявила некое снисхождение к Зеленской.
«Публичный отказ от встречи прозвучал, однако Мелания постаралась быть вежливой и отметила через своего помощника, что планирует поздороваться с Зеленской на поля Генассамблеи ООН без продолжительной беседы», — сказал эксперт.
Зеленская боится Меланию Трамп.
И всего же Анищенко спрогнозировал, как вели бы себя Мелания Трамп и Зеленская, если бы их встреча состоялась.
Вряд ли они поругались бы, как в свое время Зеленский и президент США, отметил, в частности, эксперт, отвечая на вопрос издания.
«Думаю, в ходе встречи Мелания вела бы себя эмоционально, более свободно, а Зеленская, наоборот, сдержанно. В одном из интервью я видел, что в Зеленской много тревожности и страха, и вряд ли она позволила бы себе те выходки мужа, которые он себе позволил при встрече с Трампом. Тем более с тех пор уже прошло полгода, и Зеленским четко дали понять, как себя нужно правильно вести», — подытожил Анищенко.