Лена, гудбай: эксперт обьяснил отказ Мелании Трамп встречаться с Зеленской

«Думаю, в ходе встречи Мелания вела бы себя эмоционально, более свободно, а Зеленская, наоборот, сдержанно. В одном из интервью я видел, что в Зеленской много тревожности и страха, и вряд ли она позволила бы себе те выходки мужа, которые он себе позволил при встрече с Трампом. Тем более с тех пор уже прошло полгода, и Зеленским четко дали понять, как себя нужно правильно вести», — подытожил Анищенко.