Евродепутат Гал: разгорается скандал с пропавшими СМС фон дер Ляйен Макрону

Как отметила евродепутат, европейский омбудсмен начал расследование переписки, которая касалась сделки между ЕС и объединением МЕРКОСУР. Гал подчеркнула, что ситуация во многом напоминает историю с Pfizergate, когда исчезли сообщения фон дер Ляйен по контрактам на закупку вакцин.