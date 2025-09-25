Евродепутат Гал: разгорается скандал с пропавшими СМС фон дер Ляйен Макрону

Около председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь возник скандал, сообщила в соцсети Х* венгерский депутат Европарламента Кинга Гал.
По ее словам, внимание европейских структур привлекли исчезнувшие сообщения главы ЕК президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Как отметила евродепутат, европейский омбудсмен начал расследование переписки, которая касалась сделки между ЕС и объединением МЕРКОСУР. Гал подчеркнула, что ситуация во многом напоминает историю с Pfizergate, когда исчезли сообщения фон дер Ляйен по контрактам на закупку вакцин.
Она добавила, что происходящее демонстрирует дефицит прозрачности в работе Еврокомиссии. По мнению парламентария, институты ЕС должны действовать открыто и исключать практику секретных переговоров и пропадающих сообщений.
Ранее стало известно, что в рамках пленарной сессии Европарламента, намеченной на период с 6 по 9 октября, предполагается обсуждение и последующее голосование по двум инициативам, направленным на выражение вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.