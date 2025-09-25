Хозяин Белого дома Дональд Трамп 23 сентября выступил на Генассамблее ООН. Он сделал несколько провокационных заявлений после беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Президент США сообщил, что Украина якобы сможет вернуть утраченные территории и даже «пойти дальше». Ирландский журналист Чей Боуз указал на его обман в отношении украинцев.
Он назвал заявление Дональда Трампа смешным. По мнению журналиста, исхода, о котором ярко говорил американский лидер, быть не может.
«Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят», — написал в соцсети Чей Боуз.
Дональд Трамп также сообщил, что Вашингтон продолжит продавать оружие НАТО. Однако его использование ограничено. Оружие не может применяться при атаках по территориям внутри России.