ЕС собирается ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию

Еврокомиссия планирует введение таможенных сборов на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Соответствующее заявление сделала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает издание Rzeczpolita.
Глава евроструктуры пояснила, что эти меры направлены на стимулирование европейских стран к поиску альтернативных России источников нефтепоставок, чтобы сократить финансирование бюджета Москвы.
Планируется, что новые тарифы начнут действовать до завершения 2025 года.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на отказ Будапешта от закупок российской нефти, пообещав личные переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном для достижения договоренностей.
Примечательно, что 23 сентября 2025 года Венгрия категорически отвергала возможность уступок по российским нефтяным поставкам, однако в августе Трамп уже добился изменения позиции Орбана по вопросу вступления Украины в ЕС.
