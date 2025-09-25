Гуттереш потребовал провести расследование «саботажа» против Трампа в ООН

«Сегодня вечером Генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Генеральный секретарь сообщил, что уже распорядился о проведении тщательного расследования», — сказал он.
Что вызвало недовольство президента
Во вторник Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позднее он упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи.
Также во время выступления Трампа не сразу заработал телесуфлер. Как утверждает американский лидер, в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.