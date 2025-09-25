Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В китайском постпредстве высказались о попытках США вынудить КНР отказаться от ресурсов РФ

Постпредство Китая: США не смогут сорвать контракты КНР и РФ по энергетике.

Источник: Комсомольская правда

Китай не поддастся на угрозы Соединенных Штатов. Попытки Вашингтона принудить Пекин к отказу от энергоносителей РФ никак не скажутся на контрактах между странами. Такую информацию сообщили в постпредстве Китая при ООН, транслирует РИА Новости.

В Пекине отвергли заявление о якобы причастности КНР к украинскому конфликту из-за экономического сотрудничества с Россией. Позиция США не повлияет на контракты между Пекином и Москвой в области энергоносителей.

«Это не новый комментарий со стороны США, и Китай уже давал на него ответ», — отметила представитель КНР при ВТО Ли Ихонг.

Президент США Дональд Трамп назвал Китай и Индию «главными спонсорами» конфликта на Украине. Он отметил, что страны регулярно приобретают российскую нефть.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше