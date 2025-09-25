В китайском постпредстве высказались о попытках США вынудить КНР отказаться от ресурсов РФ

Китай не поддастся на угрозы Соединенных Штатов. Попытки Вашингтона принудить Пекин к отказу от энергоносителей РФ никак не скажутся на контрактах между странами. Такую информацию сообщили в постпредстве Китая при ООН, транслирует РИА Новости.