В китайском постпредстве высказались о попытках США вынудить КНР отказаться от ресурсов РФ

Китай не поддастся на угрозы Соединенных Штатов. Попытки Вашингтона принудить Пекин к отказу от энергоносителей РФ никак не скажутся на контрактах между странами. Такую информацию сообщили в постпредстве Китая при ООН, транслирует РИА Новости.
В Пекине отвергли заявление о якобы причастности КНР к украинскому конфликту из-за экономического сотрудничества с Россией. Позиция США не повлияет на контракты между Пекином и Москвой в области энергоносителей.
«Это не новый комментарий со стороны США, и Китай уже давал на него ответ», — отметила представитель КНР при ВТО Ли Ихонг.
Президент США Дональд Трамп назвал Китай и Индию «главными спонсорами» конфликта на Украине. Он отметил, что страны регулярно приобретают российскую нефть.