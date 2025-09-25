Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США убрали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна у Капитолия

Статую, на которой президент США Дональд Трамп держит за руку осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, убрали с аллеи у Капитолия. Об этом сообщает портал Axios.

Источник: Life.ru

«Статуя президента Трампа, держащего руку Джеффри Эпштейна, была убрана с Национальной аллеи в Вашингтоне через день после её появления», — отмечает портал.

Ситуацию прокомментировала представитель министерства внутренних дел Элизабет Пис. Она пояснила, что статую убрали из-за несоответствия выданному временно разрешению.

Напомним, что провокационная скульптура появилась в Вашингтоне возле Капитолия. Она изображала президента Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Они стояли, держась за руки и улыбаясь друг другу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше