В Челябинской области учредили премию губернатора в сфере молодежной политики

Соответствующее постановление подписано 23 сентября.
«Ежегодно присуждается 30 премий в размере 60 тыс. 770 рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в положении.
Будет несколько номинаций: «Южный Урал. Хранитель традиций», «Южный Урал. Создаем лучшее», «Делаю Южный Урал добрее». Учитываются исключительно мероприятия и проекты, проведенные в офлайн-формате.
«Премия присуждается молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированным по месту жительства и месту пребывания на территории Челябинской области, за активное участие в реализации государственной молодежной политики в регионе», — отмечается в документе.