Bloomberg: ЕС и Украина осторожно отнеслись к смене риторики Трампа

В странах ЕС считают, что Трамп хочет возложить на них основную ответственность за завершение конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Европейские и украинские чиновники сдержанно восприняли изменения в риторике президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине. Как сообщает Bloomberg, в приватных беседах они выразили обеспокоенность тем, что американский лидер пытается переложить ответственность на союзников.

После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы «вернуть свою страну в первоначальном виде». Он также подчеркнул, что «для Киева пришло время действовать».

Официально представители Украины и Европы публично приветствовали заявление американского президента. Однако, как отмечает издание, в личных обсуждениях они проявляли куда больше осторожности, усмотрев в словах Трампа попытку возложить на них основную ответственность за завершение конфликта.

Ранее директор Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что Трамп своими заявлениями по поводу украинского конфликта на полях Генассамблеи ООН отделяет себя от политических и военных рисков, оставляя их за Европой.

