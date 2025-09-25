Bloomberg: ЕС и Украина осторожно отнеслись к смене риторики Трампа

Европейские и украинские чиновники сдержанно восприняли изменения в риторике президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине. Как сообщает Bloomberg, в приватных беседах они выразили обеспокоенность тем, что американский лидер пытается переложить ответственность на союзников.
Официально представители Украины и Европы публично приветствовали заявление американского президента. Однако, как отмечает издание, в личных обсуждениях они проявляли куда больше осторожности, усмотрев в словах Трампа попытку возложить на них основную ответственность за завершение конфликта.
Ранее директор Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что Трамп своими заявлениями по поводу украинского конфликта на полях Генассамблеи ООН отделяет себя от политических и военных рисков, оставляя их за Европой.