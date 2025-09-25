Вокруг тайной переписки фон дер Ляйен с Макроном неожиданно разгорелся скандал

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за секретной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 25 сентября заявила депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал.
Депутат подчеркнула, что происходящее вновь демонстрирует непрозрачность работы Еврокомиссии, и заявила о необходимости открытости в деятельности европейских институтов. При этом она предположила, что нынешняя инициатива по отстранению главы ЕК, скорее всего, не увенчается успехом, однако назвала её «далеко не финалом истории».
Ранее, 14 мая 2025 года, суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на поставку вакцин против COVID-19. Кроме того, в апреле 2024 года бельгийские следователи возбудили в её отношении уголовное дело после обращения консультанта Фредерика Балдана, обвинившего главу Еврокомиссии в коррупции из-за переписки с руководителем Pfizer Альбертом Бурлой.
