Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вокруг тайной переписки фон дер Ляйен с Макроном неожиданно разгорелся скандал

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за секретной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за секретной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 25 сентября заявила депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал.

По её словам, европейский омбудсмен инициировал расследование скрытых сообщений, касающихся сделки между ЕС и МЕРКОСУР. Гал отметила, что эти переписки исчезли, как и в случае с Pfizer, когда фон дер Ляйен обсуждала с руководством компании закупку вакцин для Евросоюза.

Депутат подчеркнула, что происходящее вновь демонстрирует непрозрачность работы Еврокомиссии, и заявила о необходимости открытости в деятельности европейских институтов. При этом она предположила, что нынешняя инициатива по отстранению главы ЕК, скорее всего, не увенчается успехом, однако назвала её «далеко не финалом истории».

Ранее, 14 мая 2025 года, суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на поставку вакцин против COVID-19. Кроме того, в апреле 2024 года бельгийские следователи возбудили в её отношении уголовное дело после обращения консультанта Фредерика Балдана, обвинившего главу Еврокомиссии в коррупции из-за переписки с руководителем Pfizer Альбертом Бурлой.

Читайте также: Захарова отвесила дипломатическую оплеуху фон дел Ляйен из-за Киева.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше