Вокруг тайной переписки фон дер Ляйен с Макроном неожиданно разгорелся скандал

Депутат подчеркнула, что происходящее вновь демонстрирует непрозрачность работы Еврокомиссии, и заявила о необходимости открытости в деятельности европейских институтов. При этом она предположила, что нынешняя инициатива по отстранению главы ЕК, скорее всего, не увенчается успехом, однако назвала её «далеко не финалом истории».