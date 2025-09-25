Паслер вручил губернаторские премии «отличникам» олимпиады школьников

«Каждый год порядка 300 тысяч наших ребят участвуют в различных этапах олимпиады. В этот раз в финал вышли 135 свердловчан, и практически каждый второй одержал победу или стал призёром. Это выдающийся успех: он позволил области войти в десятку регионов-лидеров и по количеству финалистов, и по числу призовых мест. Свердловская область — один из самых крупных индустриальных, инновационных, экономически развитых регионов России. Нам нужна талантливая, образованная, энергичная молодёжь, способная принять эстафету у старшего поколения, взять на себя ответственность за судьбу и процветание Среднего Урала», — обратился Денис Паслер к учащимся школ и их наставникам.