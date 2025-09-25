Паслер вручил губернаторские премии «отличникам» олимпиады школьников

Глава Свердловской области 24 сентября отметил губернаторскими премиями лидеров конкурсного движения, «отличников» Всероссийской олимпиады школьников, а также учителей, которые привели юных уральцев к такому результату. Денис Паслер вручил премии пяти победителям заключительного этапа олимпиады и 13 педагогам, которые готовили молодых уральцев к состязанию.
«Каждый год порядка 300 тысяч наших ребят участвуют в различных этапах олимпиады. В этот раз в финал вышли 135 свердловчан, и практически каждый второй одержал победу или стал призёром. Это выдающийся успех: он позволил области войти в десятку регионов-лидеров и по количеству финалистов, и по числу призовых мест. Свердловская область — один из самых крупных индустриальных, инновационных, экономически развитых регионов России. Нам нужна талантливая, образованная, энергичная молодёжь, способная принять эстафету у старшего поколения, взять на себя ответственность за судьбу и процветание Среднего Урала», — обратился Денис Паслер к учащимся школ и их наставникам.
Отдельно губернатор поблагодарил педагогов — за мудрость, умение разглядеть и взрастить талант в своих учениках, проявить чуткость и понимание к каждому воспитаннику.
Всего 59 человек из Свердловской области стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников по итогам 2024−2025 учебного года. Самым «богатым» на эрудитов по традиции стал Екатеринбург. 30 победителей и призёров — это учащиеся Специализированного учебно-научного центра УрФУ. Ещё 13 человек представляют гимназию № 9. В интеллектуальной сборной также есть ученики из других школ Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова и Алапаевска.
«Нам важно взрастить не только отличных олимпиадников, но и — самое главное — настоящих, хороших людей. Тех, кто любит своих родителей, свою страну, ценит Свердловскую область и старается остаться у нас на Урале, потому что, как известно, Средний Урал — опорный край державы», — отметила старший преподаватель физики СУНЦ УрФУ Ольга Инишева.