Вслед за главой Минприроды уходит «куратор» омского мусора

По данным «СуперОмска», пятница, 26 сентября 2025 года, станет последним рабочим днем Марии Романюк в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области.
Напомним, Мария Романюк заняла высокий пост в августе 2024 года, год спустя ее полномочия официально продлили, сделав куратором отдела по обращению с отходами названного министерства. Прежде Мария Романюк трудилась в Минприроды в должности помощника министра.
Стоит отметить, что двумя неделями ранее, 12 сентября 2025 года, стало известно об отставке министра природных ресурсов и экологии Омской области Татьяны Хаврониной, управленческий функционал временно передан первому заместителю министра Вадиму Матвееву. Таким образом, помимо Матвеева в ведомстве занята одна руководящая должность — заместителя министра — руководителя департамента экологической безопасности, на которой пребывает Александр Володев.