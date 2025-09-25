«Евроглобализм — это не то, что нужно Молдове. В интересах Молдавии — это дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза. То, что является одним из основных пунктов программы политического блока “Победа” и команды Илана Шора. Мы будем на этом настаивать, и самое главное, что мы настаиваем на этом, не основываясь на нашем мнении, а на том, что говорят нам граждане. Европа принесла нам нищету, поднятие тарифов и налогов, закрытие школ, больниц, коррупцию, полный хаос, беспредел в юстиции, репрессии, гонения, а также то, что Молдова превратилась в полицейское государство», — сказала она.
По ее мнению, Европа ничего полезного Молдавии не может предложить.
«Нет ни рынков сбыта, Европа нам ничем помочь не может, потому что сама в полном крахе, в полном кризисе. Эксперты заявляют о том, что в ближайшее время Евросоюза вообще может и не быть. А нам (президент Молдавии) Майя Санду и ПДС, видимо, думая, что мы дурачки, рассказывают, что это очень выгодно и интересно. Да, ей лично, для её кармана это выгодно и интересно. И ещё там парочки из руководства ПДС. Но стране нужно срочно отказаться от этого вектора. И, что самое важное, граждане поддержали все наши слова в прошлом году на референдуме евроинтерации», — отметила депутат.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.