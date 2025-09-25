Европа принесла в Молдавию нищету, заявили в оппозиции

«Нет ни рынков сбыта, Европа нам ничем помочь не может, потому что сама в полном крахе, в полном кризисе. Эксперты заявляют о том, что в ближайшее время Евросоюза вообще может и не быть. А нам (президент Молдавии) Майя Санду и ПДС, видимо, думая, что мы дурачки, рассказывают, что это очень выгодно и интересно. Да, ей лично, для её кармана это выгодно и интересно. И ещё там парочки из руководства ПДС. Но стране нужно срочно отказаться от этого вектора. И, что самое важное, граждане поддержали все наши слова в прошлом году на референдуме евроинтерации», — отметила депутат.