Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о подготовке к масштабным сокращениям в США в случае шатдауна

Административно-бюджетное управление Белого дома разослало федеральным агентствам указание разработать стратегию по масштабным кадровым сокращениям на случай приостановки работы правительственного аппарата с первого октября.

Административно-бюджетное управление Белого дома разослало федеральным агентствам указание разработать стратегию по масштабным кадровым сокращениям на случай приостановки работы правительственного аппарата с первого октября. Соответствующую информацию распространило издание Politico, ссылаясь на информированные источники.

В отличие от предыдущих подходов, когда персонал отправляли в вынужденные неоплачиваемые отпуска до момента возобновления бюджетных ассигнований, сейчас обсуждается полное упразднение должностей и прекращение программ, которые, по мнению администрации, не относятся к числу ключевых для президента Дональда Трампа.

Ранее уволенных сотрудников зачастую восстанавливали в должностях сразу после возобновления финансирования, однако на сей раз подобный сценарий даже не рассматривается. Согласно данным издания, руководитель Бюджетного управления Рассел Воут использует угрозу ликвидации вакансий как рычаг влияния в бюджетном противостоянии между республиканцами и демократами в Конгрессе.

При этом в ведомстве акцентировали внимание на том, что даже в условиях остановки государственных функций продолжат работу программы социального обеспечения, медицинского обслуживания и поддержки ветеранов. Финансирование также сохранится для вооруженных сил, органов правопорядка, миграционных и пограничных ведомств, а также служб управления воздушным движением.

Ранее Дональд Трамп заявил о вероятной приостановке работы правительства по причине провала в Сенате законопроекта о бюджетных ассигнованиях. Если Конгресс не утвердит хотя бы временную резолюцию к старту нового фискального года 1 октября, федеральные учреждения столкнутся с риском неопределенного по времени простоя.

Читайте также: В Белом доме нашли оригинальную замену фотографии Байдена.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше