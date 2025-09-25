Стало известно о подготовке к масштабным сокращениям в США в случае шатдауна

Административно-бюджетное управление Белого дома разослало федеральным агентствам указание разработать стратегию по масштабным кадровым сокращениям на случай приостановки работы правительственного аппарата с первого октября. Соответствующую информацию распространило издание Politico, ссылаясь на информированные источники.
В отличие от предыдущих подходов, когда персонал отправляли в вынужденные неоплачиваемые отпуска до момента возобновления бюджетных ассигнований, сейчас обсуждается полное упразднение должностей и прекращение программ, которые, по мнению администрации, не относятся к числу ключевых для президента Дональда Трампа.
Ранее уволенных сотрудников зачастую восстанавливали в должностях сразу после возобновления финансирования, однако на сей раз подобный сценарий даже не рассматривается. Согласно данным издания, руководитель Бюджетного управления Рассел Воут использует угрозу ликвидации вакансий как рычаг влияния в бюджетном противостоянии между республиканцами и демократами в Конгрессе.
При этом в ведомстве акцентировали внимание на том, что даже в условиях остановки государственных функций продолжат работу программы социального обеспечения, медицинского обслуживания и поддержки ветеранов. Финансирование также сохранится для вооруженных сил, органов правопорядка, миграционных и пограничных ведомств, а также служб управления воздушным движением.
Ранее Дональд Трамп заявил о вероятной приостановке работы правительства по причине провала в Сенате законопроекта о бюджетных ассигнованиях. Если Конгресс не утвердит хотя бы временную резолюцию к старту нового фискального года 1 октября, федеральные учреждения столкнутся с риском неопределенного по времени простоя.
