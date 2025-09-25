Стало известно о подготовке к масштабным сокращениям в США в случае шатдауна

При этом в ведомстве акцентировали внимание на том, что даже в условиях остановки государственных функций продолжат работу программы социального обеспечения, медицинского обслуживания и поддержки ветеранов. Финансирование также сохранится для вооруженных сил, органов правопорядка, миграционных и пограничных ведомств, а также служб управления воздушным движением.