Хоценко сообщил о запуске в Омской области стратегически важного проекта

Межведомственная комиссия Минпромторга России поддержала заключение специального инвестиционного контракта с «ОмЗИТ ЭнергоМаш», в рамках которого будет реализован второй этап проекта по созданию в Омске промышленного производства автоматизированных блочно-модульных котельных под маркой LAVART.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что проект стратегически важен для Омской области. Он позволит создать сотни современных рабочих мест, привлечь частные инвестиции, закрепить компетенции в машиностроении и снизить зависимость от импортных решений.
«Реализация проекта создаст более 200 высокотехнологичных рабочих мест, принесет в консолидированный бюджет свыше 314 миллионов рублей налогов за время действия СПИК, даст дополнительный импульс металлургии, строительству и транспортной отрасли», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как пояснили в пресс-службе облправительства, предприятие внедрит роботизированные технологии, конвейерную сборку и отечественную систему цифрового управления. Новое производство обеспечит заказчиков в Сибири и на Дальнем Востоке современными котельными с минимальными логистическими издержками и короткими сроками поставки.