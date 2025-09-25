Ричмонд
Хоценко сообщил о запуске в Омской области стратегически важного проекта

В регионе будет запущен стратегический машиностроительный проект омской компании, который получил федеральную поддержку и даст региону новые рабочие места, налоги и технологическое лидерство.

Источник: SuperOmsk.ru

Межведомственная комиссия Минпромторга России поддержала заключение специального инвестиционного контракта с «ОмЗИТ ЭнергоМаш», в рамках которого будет реализован второй этап проекта по созданию в Омске промышленного производства автоматизированных блочно-модульных котельных под маркой LAVART.

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что проект стратегически важен для Омской области. Он позволит создать сотни современных рабочих мест, привлечь частные инвестиции, закрепить компетенции в машиностроении и снизить зависимость от импортных решений.

«Реализация проекта создаст более 200 высокотехнологичных рабочих мест, принесет в консолидированный бюджет свыше 314 миллионов рублей налогов за время действия СПИК, даст дополнительный импульс металлургии, строительству и транспортной отрасли», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, предприятие внедрит роботизированные технологии, конвейерную сборку и отечественную систему цифрового управления. Новое производство обеспечит заказчиков в Сибири и на Дальнем Востоке современными котельными с минимальными логистическими издержками и короткими сроками поставки.