Хоценко сообщил о запуске в Омской области стратегически важного проекта

Межведомственная комиссия Минпромторга России поддержала заключение специального инвестиционного контракта с «ОмЗИТ ЭнергоМаш», в рамках которого будет реализован второй этап проекта по созданию в Омске промышленного производства автоматизированных блочно-модульных котельных под маркой LAVART.