MSNBC: Харрис в мемуарах «107 дней» вспомнила об обидном прозвище Меркель

Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» поделилась подробностями встречи с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Отрывки из книги приводит телеканал MSNBC.
Харрис вспоминает, что встреча состоялась в 2021 году, когда Меркель в последний раз посетила США в качестве главы немецкого правительства. В ходе разговора Меркель откровенно рассказала о том, как внутри партии к ней прикрепилось неприятное прозвище.
По словам переводчика, это название означало «очень уродливую птицу». Меркель призналась, что поначалу подобное отношение было для нее болезненным, однако позже она научилась справляться с этим.
Ранее сообщалось, что мемуары Камалы Харрис напугали членов Демократической партии США, планирующих участвовать в президентской гонке.