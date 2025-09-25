Ричмонд
MSNBC: Харрис в мемуарах «107 дней» вспомнила об обидном прозвище Меркель

Меркель рассказала Харрис о том, как внутри партии к ней прикрепилось неприятное прозвище.

Источник: Аргументы и факты

Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» поделилась подробностями встречи с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Отрывки из книги приводит телеканал MSNBC.

Харрис вспоминает, что встреча состоялась в 2021 году, когда Меркель в последний раз посетила США в качестве главы немецкого правительства. В ходе разговора Меркель откровенно рассказала о том, как внутри партии к ней прикрепилось неприятное прозвище.

По словам переводчика, это название означало «очень уродливую птицу». Меркель призналась, что поначалу подобное отношение было для нее болезненным, однако позже она научилась справляться с этим.

Ранее сообщалось, что мемуары Камалы Харрис напугали членов Демократической партии США, планирующих участвовать в президентской гонке.

