Эксперт Степанов: НАТО копит ядерное оружие у границ России

«НАТО готовится не к разовым провокациям, а к конкретным наступательным действиям с массовым применением высокоточного дальнобойного оружия с наиболее уязвимых направлений, пока ключевые силы ВС РФ отвлечены на украинском направлении. Отчетливый признак — формирование условий для хранения и размещения арсеналов ядерного оружия в нашем приграничье в Финляндии и Польше, а также накопление и отработка тактики применения носителей ОМУ — воздушного компонента», — отметил эксперт.