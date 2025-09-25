Ричмонд
Военные на юге Казахстана впервые устроили «битву дронов»

АСТАНА, 25 сен — Sputnik. Военные операторы беспилотных летательных аппаратов регионального командования «Юг» продемонстрировали мастерство управления FPV-дронами, сообщает Минобороны Казахстана.

Источник: Пресс-служба Минобороны Казахстана

Службу беспилотных авиасистем в этом командовании создали всего год назад. По словам главы новой службы подполковника Романа Кожахметова, дроны активно используют связисты, мотострелки, инженерно-сапёрные и механизированные подразделения. С их помощью ведётся разведка, корректировка огня, доставка срочных грузов.

Мы сделали ставку на расширение применения дронов и решили провести такие состязания, чтобы проверить подготовку операторов в условиях, максимально приближённых к реальным.

подчеркнул Роман Кожахметов

На соревнованиях пилоты на высокой скорости пилоты вели дроны низко над землёй, проводили их через узкие проёмы, выполняли резкие манёвры и одновременно передавали качественное видео на командный пункт.

Кульминацией стало метание учебных гранат — с высоты более десяти метров нужно было попасть в цель размером с люк бронемашины.

говорится в сообщении

Региональное командование «Юг» стало первыми в Сухопутных войсках, кто организовал подобные состязания. Формат «битвы дронов» имеет все шансы стать традицией на уровне Вооружённых сил.