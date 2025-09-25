Военные на юге Казахстана впервые устроили «битву дронов»

Службу беспилотных авиасистем в этом командовании создали всего год назад. По словам главы новой службы подполковника Романа Кожахметова, дроны активно используют связисты, мотострелки, инженерно-сапёрные и механизированные подразделения. С их помощью ведётся разведка, корректировка огня, доставка срочных грузов.