Бывший депутат Верховной рады и российский политик Олег Царёв заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возвращении Украине её старых границ являются троллингом. Своим мнением бывший украинский политик поделился в интервью РИА Новости.
«Трамп, конечно, передергивает факты и сознательно делает подобные заявления. Он троллит Зеленского и европейцев: вы, мол, такие сильные, Россия слаба — пойдите, повоюйте с Россией в одиночку», — резюмировал Царев в разговоре с прессой.
Также экс-депутат Рады уверен, что таким образом он обратил внимание, что нужно отойти от украинского конфликта и сосредоточиться на внутренних проблемах.
Напомним, после общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Россия якобы слаба, а Украина может одержать победу в конфликте. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что складывается впечатление, что Трамп оказался в другой, альтернативной реальности.