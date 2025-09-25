Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трамп троллит Зеленского и европейцев»: экс-депутат Рады рассказал, почему Трамп сменит риторику в отношении украинского конфликта

Экс-депутат Рады Царев назвал слова Трампа о границах Украины троллингом.

Источник: Комсомольская правда

Бывший депутат Верховной рады и российский политик Олег Царёв заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возвращении Украине её старых границ являются троллингом. Своим мнением бывший украинский политик поделился в интервью РИА Новости.

«Трамп, конечно, передергивает факты и сознательно делает подобные заявления. Он троллит Зеленского и европейцев: вы, мол, такие сильные, Россия слаба — пойдите, повоюйте с Россией в одиночку», — резюмировал Царев в разговоре с прессой.

Также экс-депутат Рады уверен, что таким образом он обратил внимание, что нужно отойти от украинского конфликта и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Напомним, после общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Россия якобы слаба, а Украина может одержать победу в конфликте. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что складывается впечатление, что Трамп оказался в другой, альтернативной реальности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше