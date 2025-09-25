Польша открыла границу с Беларусью ночью 25 сентября

Напомним, что Польша закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью ночь 12 сентября (все подробности мы писали здесь). Во вторник, 23 сентября 2025 года в Государственный пограничный комитет Беларуси Пограничная стража Польши прислала официальное уведомление о том, что пункты пропуска будут открыты ночью 25 сентября в 01.00 по белорусскому времени (подробнее — здесь). Речь идет про автодорожные пункты пропуска «Брест» — «Тересполь», «Козловичи» — «Кукурыки». Также указаны четыре железнодорожных пунктах пропуска: «Берестовица» — «Зубки Белостоцкие», «Гродно» — «Кузница Белостоцкая», «Свислочь» — «Семеновка», «Брест» — «Тересполь».