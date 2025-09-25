На краснолиманском направлении попал под удар командный пункт ВСУ, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, командный пункт противника был выявлен в окрестностях Красного Лимана. Для поражении цели были применены БПЛА.
Сообщается о серьезных потерях среди офицеров ВСУ в результате удара.
ВС РФ также нанесли удар «Геранью-2» по командному пункту ВСУ в районе Лимана, украинские военные понесли серьезные потери среди офицеров.
Ранее стало известно о нанесении ракетного удара по полигону ВСУ в Черниговской области. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, под удар попали сотни украинских боевиков.
