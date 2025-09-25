Госведомства США готовятся к массовым увольнениям из-за возможного шатдауна

В отличие от предыдущей практики отправки сотрудников в отпуска во время шатдауна, на этот раз планируются увольнения и закрытие программ, «не соответствующих приоритетам президента Дональда Трампа». Директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут использует угрозу сокращений как инструмент давления в бюджетном противостоянии с демократами.