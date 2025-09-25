Ричмонд
Госведомства США готовятся к массовым увольнениям из-за возможного шатдауна

Административно-бюджетное управление Белого дома направило в государственные ведомства уведомление о необходимости подготовить планы массовых увольнений и сокращений персонала на случай приостановки работы федерального правительства 1 октября. Об этом сообщает газета Politico.

Источник: Life.ru

В отличие от предыдущей практики отправки сотрудников в отпуска во время шатдауна, на этот раз планируются увольнения и закрытие программ, «не соответствующих приоритетам президента Дональда Трампа». Директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут использует угрозу сокращений как инструмент давления в бюджетном противостоянии с демократами.

Источник в управлении уточнил, что даже в случае шатдауна продолжат работу системы социального страхования, медицинской помощи, поддержки ветеранов, а также финансирование вооружённых сил и правоохранительных органов.

Угроза остановки работы правительства возникла после того, как Сенат 19 сентября отклонил оба законопроекта о продолжении финансирования. Президент Трамп ранее допустил возможность шатдауна в случае отсутствия консенсуса между республиканцами и демократами по бюджетному вопросу до 1 октября.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

