Захарова предположила причастность медведей к провокации в Молдавии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете «Известия» предположила причастность медведей к провокации с бюллетенями в Молдавии.

Источник: © РИА Новости

В среду МВД Молдавии опубликовало видео, где якобы обнаружены заполненные бюллетени для голосования на предстоящих парламентских выборах, на них уже стояла отметка «за» оппозиционный блок. Однако, как сообщает издание «СП», позднее мэр Кишинева Ион Чебан указал, что на бюллетенях распечатано слово Model, означающее, что бюллетень является образцом.

«Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули», — так Захарова прокомментировала газете «Известия» видео.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

