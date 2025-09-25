Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами»

Трамп, по словам Демаре, «никогда не скрывал своей ненависти» к ЕС, который, по его мнению, был создан для того, чтобы «насолить США», и был бы рад, если бы Брюссель больше не смог вести торговые переговоры от имени государств-членов, а столицы ЕС поспешили бы подписать двусторонние соглашения с Вашингтоном. Чтобы избежать этого сценария, Европа должна держаться вместе.