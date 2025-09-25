Стало известно о возможном запрете на въезд в РФ Верки Сердючки

Украинскому исполнителю Андрею Данилко, известному под сценическим амплуа Верки Сердючки, может быть закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в материалах правоохранительных ведомств РФ, на которые ссылается РИА «Новости».
Согласно имеющимся данным, в настоящее время существуют официальные основания для принятия решения о запрете пересечения границы РФ. В публикации отмечается, что, начиная с 2022 года, Данилко неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес России и ее политического руководства.
Ранее, в середине июня 2025 года, тогдашний уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о своем обращении в правоохранительные органы в связи с исполнением песен на русском языке в ходе концертной программы Сердючки. По сведениям телеканала ТСН, выступление артиста прошло в одном из столичных отелей Киева, где, по словам присутствующих, звучали композиции на русском языке.
Андрей Данилко обрел широкую известность благодаря созданному им художественному образу Верки Сердючки. Наибольшим успехом в его карьере стало второе место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2007». В прошлом артист активно гастролировал по России и странам СНГ.
