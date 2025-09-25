Ричмонд
Стало известно о возможном запрете на въезд в РФ Верки Сердючки

Украинскому исполнителю Андрею Данилко, известному под сценическим амплуа Верки Сердючки, может быть закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

Украинскому исполнителю Андрею Данилко, известному под сценическим амплуа Верки Сердючки, может быть закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в материалах правоохранительных ведомств РФ, на которые ссылается РИА «Новости».

Согласно имеющимся данным, в настоящее время существуют официальные основания для принятия решения о запрете пересечения границы РФ. В публикации отмечается, что, начиная с 2022 года, Данилко неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес России и ее политического руководства.

Ранее, в середине июня 2025 года, тогдашний уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о своем обращении в правоохранительные органы в связи с исполнением песен на русском языке в ходе концертной программы Сердючки. По сведениям телеканала ТСН, выступление артиста прошло в одном из столичных отелей Киева, где, по словам присутствующих, звучали композиции на русском языке.

Андрей Данилко обрел широкую известность благодаря созданному им художественному образу Верки Сердючки. Наибольшим успехом в его карьере стало второе место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2007». В прошлом артист активно гастролировал по России и странам СНГ.

