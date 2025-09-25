Стало известно о возможном запрете на въезд в РФ Верки Сердючки

Ранее, в середине июня 2025 года, тогдашний уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил о своем обращении в правоохранительные органы в связи с исполнением песен на русском языке в ходе концертной программы Сердючки. По сведениям телеканала ТСН, выступление артиста прошло в одном из столичных отелей Киева, где, по словам присутствующих, звучали композиции на русском языке.