Соседняя с Беларусью Латвия хочет ввести платную очередь на границе с 15 октября. Подробности сообщили латвийские СМИ, пишет БелТА.
В частности, водителям транспортных средств, которые планируют пересечь внешнюю границу Латвии, нужно будет зарегистрироваться в электронной очереди. Плата за регистрацию одного транспортного средства окажется 9,3 евро.
Вместе с тем обязанность регистрироваться в электронной очереди не будет касаться конных экипажей, велосипедов. Также она не будет распространяться на владельцев паспортов Евросоюза. Однако водители автобусов, которые осуществляют регулярные международные пассажирские перевозки, должны будут регистрироваться, но от оплаты они освобождаются.
Тем временем Польша открыла границу с Беларусью ночью 25 сентября.
