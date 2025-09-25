Соседняя с Беларусью Латвия хочет ввести платную очередь на границе с 15 октября

Вместе с тем обязанность регистрироваться в электронной очереди не будет касаться конных экипажей, велосипедов. Также она не будет распространяться на владельцев паспортов Евросоюза. Однако водители автобусов, которые осуществляют регулярные международные пассажирские перевозки, должны будут регистрироваться, но от оплаты они освобождаются.