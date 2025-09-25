Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседняя с Беларусью Латвия хочет ввести платную очередь на границе с 15 октября

Соседняя с Беларусью Латвия намерена ввести платную очередь на границе с 15 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Латвия хочет ввести платную очередь на границе с 15 октября. Подробности сообщили латвийские СМИ, пишет БелТА.

В частности, водителям транспортных средств, которые планируют пересечь внешнюю границу Латвии, нужно будет зарегистрироваться в электронной очереди. Плата за регистрацию одного транспортного средства окажется 9,3 евро.

Вместе с тем обязанность регистрироваться в электронной очереди не будет касаться конных экипажей, велосипедов. Также она не будет распространяться на владельцев паспортов Евросоюза. Однако водители автобусов, которые осуществляют регулярные международные пассажирские перевозки, должны будут регистрироваться, но от оплаты они освобождаются.

Тем временем Польша открыла границу с Беларусью ночью 25 сентября.

Кстати, Россельхознадзор вернул в Беларусь 22 тонны картофеля без документов.

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше