Молдавии не нужно вооружение ЕС, заявил Таубер

«Нам это (вооружение ЕС — ред.) не нужно, мы нейтральная страна. Такими действиями нарушается наша конституция… То есть мы прекрасно понимаем, что такие действия могут, не дай бог, привести к тому, что Молдова станет Украиной номер два. Мы категорически против вооружения и всех этих закупок, потому что стране они не нужны», — заявила Таубер.