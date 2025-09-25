Западные страны и нынешние молдавские власти во главе с президентом республики Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
«Нам это (вооружение ЕС — ред.) не нужно, мы нейтральная страна. Такими действиями нарушается наша конституция… То есть мы прекрасно понимаем, что такие действия могут, не дай бог, привести к тому, что Молдова станет Украиной номер два. Мы категорически против вооружения и всех этих закупок, потому что стране они не нужны», — заявила Таубер.
По ее словам, блок «Победа» не раз отмечал, что данные средства должны тратиться на здравоохранение, на образование, на социальную сферу. «А вот это вот всё вооружение и агрессия, которая транслируется со стороны Майи Санду и власти ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.), оно естественно служит и определенной провокацией в адрес Российской Федерации», — подчеркнула она.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.