Беларусь выступила за недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

«Стороны подтвердили стремление развивать отношения, укреплять политический диалог и расширять сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной сферах», — рассказали в пресс-службе МИД.
Министры обсудили проведение очередного раунда политических консультаций и дальнейшее взаимодействие в рамках совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Максим Рыженков подчеркнул неизменную позицию белорусского государства в поддержке суверенитета и легитимного правительства Венесуэлы, недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны.