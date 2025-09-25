Ричмонд
Беларусь выступила за недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла подтвердили стремление развивать двусторонние отношения. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Венесуэла Иваном Хилем Пинто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: БЕЛТА

«Стороны подтвердили стремление развивать отношения, укреплять политический диалог и расширять сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной сферах», — рассказали в пресс-службе МИД.

Министры обсудили проведение очередного раунда политических консультаций и дальнейшее взаимодействие в рамках совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Максим Рыженков подчеркнул неизменную позицию белорусского государства в поддержке суверенитета и легитимного правительства Венесуэлы, недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны.