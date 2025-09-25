Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины

Махмуд Аббас выступил в режиме видеосвязи на Генеральной Ассамблее ООН во время второго раунда конференции по палестино-израильскому урегулированию.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Израиля выразило критику в адрес президента Палестины Махмуда Аббаса за его внешний вид на конференции ООН.

В частности, внимание израильской стороны привлек значок в форме ключа на лацкане пиджака Аббаса, который был воспринят как намек на стремление уничтожить Израиль.

«Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН у него был значок “ключ” — безошибочный символ его цели стереть Израиль с лица земли. Ключ Аббаса — старый план Организации освобождения Палестины: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет», — говорится в публикации МИД Израиля в соцсетях.

22 сентября Аббас выступил на видеоконференции в рамках второго раунда форума по палестино-израильскому урегулированию, который проходил на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он призвал к прекращению конфликта между Палестиной и Израилем.

Значок в виде ключа, который Аббас носил во время выступления, исторически ассоциируется с массовым исходом палестинцев с их земель в ходе войны за независимость Израиля в 1948 году. Этот символ также символизирует желание народа Палестины вернуться на свою родину.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше