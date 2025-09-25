МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины

Министерство иностранных дел Израиля выразило критику в адрес президента Палестины Махмуда Аббаса за его внешний вид на конференции ООН.
В частности, внимание израильской стороны привлек значок в форме ключа на лацкане пиджака Аббаса, который был воспринят как намек на стремление уничтожить Израиль.
«Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН у него был значок “ключ” — безошибочный символ его цели стереть Израиль с лица земли. Ключ Аббаса — старый план Организации освобождения Палестины: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет», — говорится в публикации МИД Израиля в соцсетях.
22 сентября Аббас выступил на видеоконференции в рамках второго раунда форума по палестино-израильскому урегулированию, который проходил на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он призвал к прекращению конфликта между Палестиной и Израилем.
Значок в виде ключа, который Аббас носил во время выступления, исторически ассоциируется с массовым исходом палестинцев с их земель в ходе войны за независимость Израиля в 1948 году. Этот символ также символизирует желание народа Палестины вернуться на свою родину.