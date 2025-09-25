В Австрии и на Украине шокированы расходами Зеленского на однодневную поездку

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в государственном бюджете наблюдается дефицит средств для обеспечения армии до конца 2025 года. Он отметил, что правительству необходимо будет обратиться к парламенту с просьбой о дополнительном увеличении расходов на сумму около 300 миллиардов гривен (примерно $7,2 миллиарда).