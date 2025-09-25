В Винницкой области из-за взрывов повреждена критическая инфраструктура

В Винницкой области в результате взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщила в четверг в своем Telegram-канале замглавы военной администрации региона Наталья Заболотная.
По ее словам, повреждение объектов инфраструктуры повлекло за собой перебои с электроснабжением и приостановку движения поездов. Заболотная сообщила, что в настоящее время подача электричества восстановлена.
Согласно информации областных властей, взрывы прогремели на территории Винницкой области в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги. Ее объявляли в Винницком, Гайсинском, Жмеринском и Тульчинском районах.
Напомним, минувшей ночью взрывы были слышны также в Николаевской и Харьковской областях.