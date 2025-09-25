Мирзиёев в США дал старт «Международному бизнес-марафону соотечественников»

Отдельное внимание президент уделил стипендиатам «Эл-юрт умиди», число которых в США уже превышает 500 человек. Он подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи, создание возможностей для применения их знаний и опыта в республике — один из ключевых приоритетов национальной политики.