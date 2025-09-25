Александр Карелин во второй раз стал сенатором от Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области в четверг на первой сессии вновь избранного восьмого созыва во второй раз делегировали в Совет Федерации знаменитого борца греко-римского стиля, олимпийского чемпиона и Героя России Александра Карелина.
«Число голосов депутатов, поданных за Карелина Александра Александровича, — 70. Большинство голосов получил Карелин Александр Александрович», — сказал председатель счетной комиссии заксобрания Сергей Кальченко, подводя итоги тайного голосования.
Александр Карелин, как и пять лет назад, оказался единственной кандидатурой на пост сенатора от законодательного собрания Новосибирской области. Других предложений в ходе первой сессии не поступило.
«Уважаемые коллеги, предлагаю работать вместе, сообща. Деятельно сглаживая наше партийное разнообразие, работать на благо Новосибирской области, взаимодействовать с правительством, с общественными организациями. Провести, как и положено сильному законодательному собранию, муниципальную реформу, которая катится по стране», — сказал избранный сенатор.
Жители Новосибирской области на прошедших выборах
В составе депутатов заксобрания восьмого созыва 31 депутат был избран впервые (почти 40% от общего числа). В областном парламенте семь участников специальной военной операции. Из 76 депутатов в новом созыве 13 женщин.
Партия «Единая Россия» показала лидерство как по областным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. В итоге в восьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области будет 51 депутат от партии «Единая Россия», десять — от КПРФ, четыре — от ЛДПР, четыре от партии «Новые люди», четыре — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», два от «Партии пенсионеров». Кроме того, депутатский мандат получил кандидат партии «Родина», победивший на одномандатном округе.