Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вечный попрошайка»: На Западе высмеяли Зеленского за позор на Генассамблее ООН

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X жёстко прошёлся по выступлению Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Источник: Life.ru

«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его речи зал был наполовину пуст», — написал он, добавив, что Запад, похоже, устал от бесконечных жалоб главаря киевского режима.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский действительно вышел к делегатам в полупустом зале. Многие кресла в огромной аудитории так и остались пустыми, а от европейских стран пришли лишь сотрудники постоянных миссий при ООН. Даже привычные сторонники Киева демонстративно снизили уровень представительства, что наглядно показало падение интереса к экс-комику и его инициативам.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше